Avicultor paulista perde o poder de compra em janeiro

O poder de compra dos produtores no setor da avicultura enfrentou desafios em janeiro, conforme aponta levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) . Com as cotações do frango vivo enfraquecidas e o preço do milho em alta, enquanto o farelo de soja permanece estável, o cenário se torna mais difícil para os produtores.



A baixa liquidez nas vendas de produtos de origem animal nesta segunda quinzena do mês, relexo do menor poder de compra da população, tem levado os compradores a adotar uma postura mais cautelosa, que impacta a aquisição de novos lotes de animais para abate. O mercado segue em um momento de retração.