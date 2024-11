Brasil está preparado para cumprir regulação da Europa, diz especialista sobre exportação de café

"Se compararmos o volume de exportação do café para a Europa de janeiro a outubro de 2023 e o mesmo período deste ano, tivemos um crescimento de 52%", afirma Eduardo Heron, diretor-técnico do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), em entrevista ao Record News Rural nesta terça-feira (12). Para ele, o Brasil tem mostrado que está pronto para atender à nova regulação da União Europeia sobre sustentabilidade da produção do grão . "Para que o mercado brasileiro possa suprir essa demanda, contratamos uma plataforma de monitoramento socioambiental, que tem possibilitado o acompanhamento das condições de cada propriedade", diz.