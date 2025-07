Café pode ficar em lista de exceção da tarifa de Trump, diz diretor do Cecafé

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos . A medida deve entrar em vigor no dia 1º de agosto. Em entrevista ao Record News Rural desta sexta-feira (11), Marcos Matos, diretor do Cecafé, diz que o café pode ficar em uma lista de exceções da taxação do republicano.



“Os EUA não produzem café, apenas importam, é o maior importador global. Então, recursos naturais não disponíveis estão na exceção porque geram benefícios para a economia norte-americana”, explica Matos ao pontuar que o Brasil é líder absoluto nas exportações de café para o país.



Segundo o diretor, existe “um trabalho econômico demonstrando que, para cada US$ 1,00 (aproximadamente R$ 5,57, na cotação atual) que os Estados Unidos gastam importando cafés do Brasil, geram US$ 43,00 (R$ 240,00, na cotação atual) na economia americana”.