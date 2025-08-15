Couve-flor roxa? Conheça as verduras coloridas e saudáveis que conquistaram consumidores em Goiás

Ao imaginar uma horta , é quase inevitável pensar no verde predominante das folhas. No espaço mantido por Delcimar Alves de Aquino em Goiás, no entanto, a cor que salta aos olhos é o roxo da couve-flor, da alface e do repolho.



Horticultor há 40 anos, ele viu as novas opções de verduras conquistarem aos poucos os consumidores. “Aumentou bastante, porque, hoje, a dona de casa, os buffets adoram fazer os pratos enfeitados”, diz.



Além de tornar mais atrativa, a alimentação colorida melhora a qualidade de vida, segundo a nutricionista Débora Sena. “Extremamente bom para a saúde cardiovascular, controle da pressão arterial, riquíssimo em substâncias que combatem nas nossas células, principalmente protegendo o nosso DNA contra doenças como câncer, envelhecimento, doenças autoimunes e metabólicas”, pontua.



Wellington Marinho, estudante de agronomia e responsável técnico pela produção, explica que a coloração é resultado de muitos estudos de melhoramento genético e do cruzamento de dois materiais híbridos. Ele ainda dá uma dica no preparo para manter a tonalidade intensa: “Sempre colocar um pouco de limão ou vinagre”.