Especialista explica alta na demanda por etanol e expectativas para safra de 2027
Brasil deve aumentar a importação do biocombustível nos primeiros três primeiros meses de 2027
O mercado aquecido sustentou os preços do etanol. As estimativas apontam que o Brasil deve importar mais etanol anidro nos três primeiros meses de 2027.
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