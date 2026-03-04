Logo R7.com
Especialistas esclarecem dúvidas dos produtos rurais

Nova legislação entrou em vigor em janeiro e vai ser implementada gradualmente

Record News Rural|Do R7

A Faeg (Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás) realizou um encontro para explicar os desafios da implementação da reforma tributária para o agro.

A Faeg (Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás) realizou um encontro para explicar os desafios da implementação da reforma tributária para o agro.

