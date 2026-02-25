Estudo reúne professores e alunos para pensar pastagens mais produtivas

Um grupo de pesquisadores da UFPI (Universidade Federal do Piauí) tem se dedicado ao melhoramento de pastagens que podem transformar a realidade da pecuária no estado. Na região, são cultivadas mais de dez espécies de palma forrageira e diferentes tipos de gramíneas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!