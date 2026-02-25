Logo R7.com
Estudo reúne professores e alunos para pensar pastagens mais produtivas

UFPI aposta no melhoramento de gramíneas e palma forrageira para alimentar rebanho

Record News Rural|Do R7

Um grupo de pesquisadores da UFPI (Universidade Federal do Piauí) tem se dedicado ao melhoramento de pastagens que podem transformar a realidade da pecuária no estado. Na região, são cultivadas mais de dez espécies de palma forrageira e diferentes tipos de gramíneas.

