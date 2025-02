Exportações do café paulista aumentam quase 83% em janeiro

As exportações do café produzido em São Paulo cresceram 82,7% em janeiro, em comparação com o mesmo período de 2024. O grão respondeu por 7,7% das vendas externas do agronegócio paulista e ficou na quinta posição entre os produtos mais exportados.

Com a menor oferta do produto, o preço médio internacional do grão subiu cerca de 68%. Marli Mascarenhas, pesquisadora do IEA (Instituto de Economia Agrícola), afirmou em entrevista ao Record News Rural desta quarta-feira (26) que países produtores começaram a buscar o café brasileiro devido à falta do produto.