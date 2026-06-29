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Poder de compra do avicultor paulista registra alta pelo 3º mês seguido

Setor registra elevação no preço do frango vivo e baixas nas cotações dos principais insumos

Record News Rural|Do R7

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O poder de compra do avicultor paulista aumentou pelo terceiro mês seguido.

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