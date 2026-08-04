Produção de tomate cresce no noroeste paulista
Agricultores do estado estão animados com a safra; preocupação é na hora de vender o fruto
A região noroeste de São Paulo vem se destacando na produção de tomate, mas os efeitos das variações climáticas obrigam o produtor a aumentar os investimentos na lavoura.
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