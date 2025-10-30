Tilápia pode entrar na lista de espécies invasoras

A tilápia é a principal espécie de peixe produzida e consumida no Brasil, mas, agora, ela pode entrar em uma lista de espécies invasoras devido a uma determinação do Ministério do Meio Ambiente. Francisco Medeiros, presidente da Peixe-BR (Associação Brasileira de Piscicultura) comenta a decisão e os possíveis impactos para o setor.



