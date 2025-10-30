Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Tilápia pode entrar na lista de espécies invasoras

Impasse sobre cultivo deixa setor em alerta; peixe é o mais produzido e consumido no Brasil

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A tilápia é a principal espécie de peixe produzida e consumida no Brasil, mas, agora, ela pode entrar em uma lista de espécies invasoras devido a uma determinação do Ministério do Meio Ambiente. Francisco Medeiros, presidente da Peixe-BR (Associação Brasileira de Piscicultura) comenta a decisão e os possíveis impactos para o setor.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • ministerio-do-meio-ambiente-e-mudanca-do-clima
  • agronegocio
  • meio-ambiente
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.