O Corinthians venceu o Cruzeiro por 4 a 0 na segunda rodada da Copinha Feminina 2024 , que ocorreu no domingo (1º), no estádio do Canindé, em São Paulo . A partida contou com um gol de Helô Camargo, aos 3 minutos de jogo, outro de Dulce e mais dois de Rayane. Com a vitória, o Corinthians soma seis pontos no Grupo A.