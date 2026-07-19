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'Gepeto' do interior paulista transforma madeira em verdadeiras obras de arte

Carlos Mendoza Gomes, artista local, compartilha seu trabalho e técnicas na escultura de madeira

Zapping|Do R7

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Conhecido como "Gepeto de Araçoiaba da Serra", o artista transforma madeira em esculturas cheias de detalhes. Usando formões e técnicas aprimoradas ao longo dos anos, ele iniciou sua carreira na década de 1970 e mantém viva a tradição do trabalho artesanal.

O escultor destaca que a escolha da madeira é essencial para o resultado final, já que a fibra precisa ter características específicas. Além disso, ressalta a importância dos instrumentos utilizados, pois cada ferramenta é responsável por criar uma marcação e um acabamento diferente nas peças.

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