ACIB homenageia quatro personalidades que marcaram a história do associativismo em Bauru Ildebrando Gozzo, Ibrahim Tobias, João Svizzero e Massaad Kalim Massaad foram reconhecidos durante café da manhã na sede da entidade

Foto: Flávio Guedes

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) homenageou quatro personalidades que contribuíram para a história do associativismo e o desenvolvimento empresarial da cidade. A cerimônia foi realizada na manhã de sexta-feira (13), durante um café da manhã na sede da entidade, com a presença de familiares, sócios, integrantes da diretoria, conselheiros e representantes da imprensa.

A associação prestou uma homenagem póstuma a Ildebrando Gozzo e Ibrahim Tobias, reconhecendo o legado deixado pelos dois. Também foram homenageados João Svizzero e Massaad Kalim Massaad, que receberam pessoalmente o agradecimento pelo trabalho e pela dedicação à ACIB.

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Durante o encontro, o presidente da entidade, Paulo Roberto Martinello Junior, destacou a importância das contribuições individuais para a construção da história da associação. Ao se dirigir aos familiares de Ildebrando e Ibrahim, manifestou o carinho e o reconhecimento da instituição pela trajetória dos dois.

Aos homenageados João Svizzero e Massaad Kalim Massaad, Martinello agradeceu pelo tempo dedicado à entidade e pela experiência compartilhada com as diferentes gerações de associados.

O presidente também ressaltou que a importância da ACIB vai além da estrutura física e dos serviços oferecidos. Segundo ele, a força da associação está nas relações construídas entre empresários, na troca de experiências e no trabalho coletivo em benefício de Bauru.