ACIB vai homenagear quatro pessoas que marcaram a história da entidade em Bauru Reconhecimento será realizado durante café da manhã no dia 13 de novembro; associação completou 95 anos em 2026

Foto: Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de Bauru (ACIB) vai homenagear quatro pessoas que tiveram participação na história da entidade e no desenvolvimento do comércio local. A cerimônia será realizada na sexta-feira (13), às 8h30, durante um café da manhã na sede da associação.

Serão homenageados Ildebrando T. S. Gozzo e Ibrahim Nakhl Tanach Tobias, ambos in memoriam, além de João Svizzero e Massaad Kalim Massaad.

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Fundada em 2 de agosto de 1931, a ACIB completou 95 anos em 2026. Ao longo desse período, a entidade teve diferentes representantes à frente da instituição e participou de discussões relacionadas à atividade empresarial e ao desenvolvimento econômico de Bauru.

Entre os homenageados está Ildebrando T. S. Gozzo, que fundou a ST Corretora de Seguros em Bauru, em 1995. Na ACIB, ocupou a segunda vice-presidência e integrou o Conselho Fiscal. Também foi diretor regional do Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo (Sincor-SP) e presidiu a Creche e Berçário São Paulo por dois mandatos.

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Ibrahim Nakhl Tanach Tobias presidiu a associação entre 1987 e 1991. De origem libanesa, teve atuação em diferentes áreas, como o comércio de armarinhos, a advocacia e o setor têxtil.

Outro homenageado é João Svizzero, que esteve à frente da ACIB entre 1985 e 1987. Sua trajetória empresarial começou no comércio familiar. Em 1964, transformou o Bar e Empório Santo Antônio, da família, em supermercado. O negócio cresceu e passou a integrar a história do setor supermercadista de Bauru.

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Já Massaad Kalim Massaad tem atuação ligada ao comércio e a empreendimentos familiares na cidade, como as lojas Pedágio e o Lokma Café. Na ACIB, integrou a suplência do Conselho Fiscal. Em 2024, recebeu da entidade o título de Destaque Personalidade do Ano.

A homenagem integra as atividades comemorativas pelos 95 anos da associação e pretende reconhecer pessoas que participaram de diferentes períodos da trajetória da instituição.

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SERVIÇO

Homenagem da ACIB