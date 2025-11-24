Alunos da Lidera Skills estudam Marketing e Branding e promovem evento de “Teste Cego” Convidados poderão experimentar amostras de diferentes marcas sem identificação

Os alunos da Lidera Skills vivenciaram, ao longo das últimas semanas, um projeto especial dedicado ao estudo de Marketing e Branding, analisando como as marcas influenciam nossas escolhas e percepções.

Divulgação

Durante o módulo, eles aplicaram a metodologia da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) investigando conceitos como posicionamento, identidade de marca, comportamento do consumidor e tomada de decisão — sempre por meio de atividades práticas e colaborativas.

‌



Como parte desse projeto, no dia 27/11 (quinta-feira), os estudantes irão promover o Evento Teste Cego. Os convidados poderão experimentar amostras de diferentes marcas sem identificação.

A atividade convida o público a refletir sobre a força do marketing, os vieses que influenciam o consumo e a diferença entre expectativa e experiência real do produto.

‌



A iniciativa integra a metodologia ativa da Lidera Skills, que desenvolve empreendedorismo, liderança, pensamento crítico, comunicação e educação financeira em crianças e adolescentes por meio de projetos reais e experiências mão na massa.

O evento é aberto para toda a comunidade.

Mais informações no instagram da Lidera Skills.