Alunos da Lidera Skills estudam Marketing e Branding e promovem evento de “Teste Cego”

Convidados poderão experimentar amostras de diferentes marcas sem identificação

Record Paulista|Do R7

Os alunos da Lidera Skills vivenciaram, ao longo das últimas semanas, um projeto especial dedicado ao estudo de Marketing e Branding, analisando como as marcas influenciam nossas escolhas e percepções.

Durante o módulo, eles aplicaram a metodologia da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) investigando conceitos como posicionamento, identidade de marca, comportamento do consumidor e tomada de decisão — sempre por meio de atividades práticas e colaborativas.


Como parte desse projeto, no dia 27/11 (quinta-feira), os estudantes irão promover o Evento Teste Cego. Os convidados poderão experimentar amostras de diferentes marcas sem identificação.

A atividade convida o público a refletir sobre a força do marketing, os vieses que influenciam o consumo e a diferença entre expectativa e experiência real do produto.


A iniciativa integra a metodologia ativa da Lidera Skills, que desenvolve empreendedorismo, liderança, pensamento crítico, comunicação e educação financeira em crianças e adolescentes por meio de projetos reais e experiências mão na massa.

O evento é aberto para toda a comunidade.

Mais informações no instagram da Lidera Skills.

