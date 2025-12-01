Bauru se torna polo de Inovação: Empresários lotam Workshop prático sobre o uso de ChatGPT e Gemini nos negócios IA na Prática: Líderes em Bauru aprendem a aplicar Inteligência Artificial em finanças, RH e estratégia para alavancar resultados

O futuro chegou aos escritórios de Bauru. Nesta terça-feira (25 de novembro), o Comfort Hotel foi palco de um evento que reuniu empresários e líderes para um mergulho intensivo na aplicação prática da Inteligência Artificial (IA) em rotinas corporativas.

O Workshop “IA para Empresários”, uma iniciativa da Hack Academy e Social Bauru, patrocinada pela Yank Solutions, superou as expectativas ao oferecer uma imersão focada em resultados reais.

Com o lema “mão na massa”, o evento exigiu que os participantes levassem seus próprios notebooks. A estrutura foi pensada para o aprendizado imediato, com mesas, internet de alta velocidade e pontos de energia, permitindo que os líderes começassem a integrar o ChatGPT e o Gemini – duas das principais IAs do mercado – em seus processos de finanças, RH e estratégia ali mesmo.

“O espaço foi preparado para que todos encontrassem o conforto e a estrutura ideal para um dia de prática verdadeira, dando os primeiros passos para implantar processos com IA em suas rotinas empresariais,” destacou a organização.

Os Especialistas no palco

O evento contou com um time de palestrantes multidisciplinar que cobriu o uso da IA de ponta a ponta na gestão empresarial:

Paulo Milreu: Especialista com mais de 35 anos de experiência em estratégia, tecnologia e marketing digital.

Vinícius Fernandes: Publicitário, comunicador e empreendedor de Bauru, fundador do Social Bauru.

Guilherme Milreu: CTO da SocialSell, apresentando a IA aplicada em plataformas de CRM.

Renan Salinas: Fundador da Yank Solutions, com foco em RPA (Automação de Processos Robóticos) e IA.

Thiago Grandinetti: Controller e especialista que abordou finanças, criptoativos e a IA aplicada à controladoria.

Michelle Rossini Crepaldi: Sócia-diretora da Finan.con, com 16 anos de atuação em contabilidade e gestão estratégica tributária.

Felipe Fernandes: CEO do Grupo SindBoss, que compartilhou a aplicação de IA na gestão de grandes empresas.

Sucesso e novas oportunidades em 2026

O sucesso da edição em Bauru reflete a urgência do mercado em se adaptar à revolução da Inteligência Artificial. Para atender à alta demanda, a organização confirmou que o Workshop de IA para empresários e líderes terá novas edições ao longo de 2026.

O objetivo é continuar promovendo essa oportunidade prática para que mais líderes possam conhecer as novidades das principais IAs e, mais importante, aprender a utilizá-las de forma correta e estratégica para transformar seus resultados empresariais.

(Fotos: Lucas Assis - Hack Sales Performance)