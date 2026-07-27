CDHU sorteia 56 casas em Piratininga nos dias 30 e 31 de julho; mais de 1.700 famílias disputam moradias Distribuição de senhas e sorteio serão realizados em etapas na Praça do Turista; contemplados ainda passarão por análise documental antes da confirmação

Foto: Prefeitura de Piratininga/Divulgação

A expectativa pela casa própria movimenta Piratininga nesta semana. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realiza, nos dias 30 e 31 de julho, o sorteio de 56 unidades do Conjunto Habitacional Renato Scarmeloto. Ao todo, mais de 1.700 inscritos concorrem às moradias, que têm previsão de entrega até o fim deste ano.

O processo será dividido em duas etapas devido ao grande número de candidatos. Na quarta-feira (30), das 9h às 17h, será feita a distribuição das senhas, na Praça do Turista. Já na quinta-feira (31), as senhas serão colocadas nas urnas às 10h, e o sorteio terá início às 11h30, sob coordenação da CDHU.

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Para retirar a senha, o inscrito deverá apresentar documento oficial com foto. Quem não puder comparecer poderá ser representado por um familiar maior de idade, desde que apresente autorização assinada pelo candidato ou um documento oficial de identificação do inscrito.

Embora a organização do sorteio seja de responsabilidade da CDHU, a Prefeitura de Piratininga dará suporte à estrutura e ao atendimento do público durante os dois dias do evento.

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O prefeito Sandro Bola destacou que o empreendimento representa um marco para a política habitacional do município.

“É uma alegria muito grande ver mais esse sonho se tornando realidade para dezenas de famílias de Piratininga. Habitação significa dignidade, segurança e qualidade de vida. O último núcleo habitacional entregue pela CDHU em nossa cidade foi em 2013, também durante a nossa administração. Agora, é uma satisfação realizar mais essa importante conquista, que vai transformar a vida de muitas pessoas.”

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Nesta semana, o prefeito visitou as obras acompanhado do vice-prefeito Juninho Faria. Durante a vistoria, foi informado de que a previsão é concluir a construção das 56 casas até o final deste ano.

Segundo Sandro Bola, a Prefeitura também já trabalha para ampliar o número de moradias no município. O projeto para outras 54 unidades no mesmo terreno está pronto, assim como as licenças ambientais. A administração aguarda apenas a autorização do Governo do Estado para que seja aberta a licitação destinada à contratação da empresa responsável pelas obras.

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Sorteio não garante a casa

A Prefeitura faz um alerta aos inscritos: ser sorteado não significa, automaticamente, receber uma das moradias.

As casas são destinadas exclusivamente a pessoas que moram ou trabalham em Piratininga há, no mínimo, cinco anos. Esse requisito será conferido somente após o sorteio, quando a CDHU solicitará a documentação dos contemplados e realizará o cruzamento de informações em bancos de dados oficiais.

Quem não comprovar o tempo mínimo de residência ou de trabalho será desclassificado, mesmo que tenha sido sorteado.

A conferência posterior ocorre por causa do alto volume de inscrições. Em Piratininga, mais de 1.700 pessoas se cadastraram para disputar apenas 56 unidades, o que torna inviável a análise documental antes do sorteio. Por esse motivo, também serão sorteados suplentes, que poderão ser convocados caso candidatos inicialmente contemplados não atendam aos critérios do programa.

Prefeitura reforça orientação aos candidatos

A administração municipal orienta que os inscritos se programem para participar das duas etapas do processo, já que a retirada da senha e o sorteio acontecerão em dias diferentes.

O município também alerta que candidatos de outras cidades que não atendam às exigências do programa habitacional serão desclassificados durante a fase de habilitação documental. A orientação é que os participantes observem atentamente todos os critérios estabelecidos pela CDHU para evitar expectativas que não poderão ser confirmadas.