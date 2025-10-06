Corrida Aoki 2025 já tem data marcada: dia 26 de outubro Além de estimular a prática esportiva, evento também tem um propósito solidário

No dia 26 de outubro, atletas e entusiastas do esporte se reúnem em Bauru para uma manhã de superação, energia e incentivo à qualidade de vida. É a Corrida Aoki 2025.

O evento, que acontece na Aoki Concessionária Mercedes-Benz (Av. Alonso Campoi Padilha, 18-15 – Cidade Industrial), conta com o apoio da Record Paulista, reforçando o compromisso da emissora com iniciativas que promovem o bem-estar e o esporte regional.

Com percursos de 5km e 10km, nas categorias masculino e feminino, a largada está marcada para 7h da manhã. A prova deve reunir até 1.000 participantes de diversas cidades da região, valorizando o esporte como ferramenta de saúde e integração social.

Além de estimular a prática esportiva, a Corrida AOKI 2025 também tem um propósito solidário: cada participante é convidado a doar 1 litro de leite ou 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo de Solidariedade de Bauru.

As inscrições já estão abertas no site www.incentivoesporte.com.br, com valores promocionais até o dia 15 de outubro. O kit do atleta inclui camiseta dry poliamida, número de peito, chip eletrônico, sacochila, hidratação e medalha de participação.

A prova premiará os cinco primeiros colocados gerais e os cinco melhores por faixa etária, nas distâncias de 5km e 10km, tanto no masculino quanto no feminino. Também haverá troféus para as maiores equipes inscritas.

A Corrida AOKI 2025 contará ainda com DJ animando a largada e chegada, estrutura completa de apoio, hidratação em pontos estratégicos e espaço para fotos com backdrop oficial.

O evento é uma realização da Sujo de Barro, com apoio da Record Paulista, que mais uma vez se une a ações que incentivam o esporte, a saúde e o desenvolvimento regional.

Serviço – Corrida AOKI 2025

Data: 26 de outubro de 2025

Local: Aoki Concessionária Mercedes-Benz – Bauru (SP) Distâncias: 5km e 10km

Largada: 7h

Inscrições: www.incentivoesporte.com.br