Feira do Amendim de Borborema chega à 6ª edição como o maior evento do setor em São Paulo Evento terá palestras, shows e outras atrações previstas Record Paulista|Do R7 24/07/2025 - 12h06 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h06 )

Borborema, cidade referência nacional na produção e exportação de amendoim, será palco da 6ª edição da Feira do Amendoim, que acontece de 25 a 27 de julho, na Praça do Jardim Herculândia.

Reconhecida como o maior evento do setor em São Paulo, a feira ocupará uma estrutura de mais de 15 mil m², reunindo atrações para todas as idades — com entrada gratuita.

Com o Estado de São Paulo responsável por cerca de 90% da produção nacional de amendoim, Borborema se destaca como o 2º maior município exportador do país, o que torna a feira uma verdadeira vitrine do agronegócio paulista.

Mais do que uma feira técnica, o evento celebra a cultura, o turismo rural, a gastronomia e a solidariedade. Durante os três dias, o público poderá conferir palestras com especialistas renomados, exposições de empresas do setor, visitas guiadas a plantações e indústrias locais, além de shows gratuitos, apresentações culturais e um festival sertanejo raiz que emociona os amantes da música tradicional.

‌



Entre os destaques, está o ciclo de palestras técnicas, com pesquisadores e consultores de renome nacional, abordando temas como melhoramento genético, manejo de pragas e inovação tecnológica na cultura do amendoim. Os painéis acontecerão ao longo da sexta e sábado.

Na programação musical, grandes nomes sobem ao palco:

‌



Sexta-feira (25): A estrela da música sertaneja raiz Bruna Viola abre a festa com seu carisma inconfundível, sua viola caipira e uma presença de palco que emociona e encanta públicos de todas as idades. Com indicações ao Grammy Latino e uma trajetória marcada pela valorização da cultura sertaneja tradicional, Bruna promete um show inesquecível.

Sábado (26): A noite será dedicada à alegria e ao ritmo contagiante do forró, com uma grande homenagem à cultura nordestina comandada por Reginaldo Sama. O forrozeiro, conhecido por sua voz marcante e carisma no palco, levará o público a dançar ao som de clássicos e sucessos autorais em um show cheio de energia e brasilidade.

‌



Sábado (26): Quem encerra a noite é a consagrada Banda Santa Tereza, levando ao palco um repertório animado, misturando ritmos brasileiros e sucessos dançantes que prometem manter o público no clima de festa até o último minuto.

No domingo (27), a tradição e o bom humor tomam conta da arena com o 6º Concurso do Maior Comedor de Paçoca. O pentacampeão Dantiel Lima tentará defender sua invencibilidade contra novos corajosos competidores.

Outro momento aguardado é o 7º Festival de Música Sertaneja Raiz, que reúne duplas de todo o país em uma emocionante competição de moda de viola, resgatando e valorizando as origens da música sertaneja brasileira.

Para quem deseja uma experiência imersiva, o tradicional Sítio-Tour leva os visitantes para conhecer de perto a cadeia produtiva do amendoim: das lavouras às indústrias. E a programação cultural inclui ainda apresentações artísticas, danças típicas, teatro e performances temáticas ligadas à história e ao cotidiano do campo.

A praça de alimentação beneficente é outro atrativo à parte: além da variedade gastronômica com pratos típicos e releituras feitas com amendoim — como a famosa pizza de amendoim com chocolate e o inusitado omelete de amendoim —, toda a renda será revertida para entidades assistenciais locais.

Como forma de homenagear o produtor rural, a feira também promove uma Missa Sertaneja, reunindo fé e gratidão por mais um ano de colheita e trabalho.

SERVIÇO

6ª Feira do Amendoim de Borborema – SP

De 25 a 27 de julho de 2025

Praça Olívia Gonçalves Franco – Jardim Herculândia – Borborema/SP

Horários:

Sexta (25): das 7h30 às 13h e das 19h30 às 01h00

Sábado (26): das 7h30 às 16h e das 19h30 às 01h30

Domingo (27): das 9h30 às 17h

Entrada gratuita

Mais informações:

www.feiradoamendoim.com.br; www.instagram.com/feiradoamendoim