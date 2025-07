Juiz marca audiências em processo que apura desvios milionários da Apae Bauru Réus vão ser ouvidos nos dias 17 e 24 de outubro Record Paulista|Do R7 18/07/2025 - 12h22 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h22 ) twitter

A audiência do caso de desvios milionários da Apae Bauru já tem data. O juiz Jair Antonio Pena Júnior marcou os dias 17 e 24 de outubro para a realização das audiências de instrução. A audiência será realizada no Fórum de Bauru, a partir das nove horas da manhã, de forma presencial.

Inclusive, a presença do ex-presidente da entidade, Roberto Franceschetti, que está preso em uma unidade prisional na cidade de Guarulhos, foi requisitada.

Além dele, serão ouvidos os outros 12 réus. São eles: Leticia da Rocha Prado Lobo, Ellen Souza, Renago Golino, Gisele Aparecida Tavares, Diamantino PAssos, Izabel Cristina, Persio de Jesus, Maria Lúcia Miranda, Felipe Figueiredo, Fernando Sheridan Rocha roreira, Gabriel Gomes da Rocha Rodrigues e Renato Tadeu de Campos.

Ainda na audiência serão colhidas as provas e testemunhas serão ouvidas. A base do processo são as apurações feitas pela Seccold, delegacia que investiga os crimes do colarinho branco e a ação movida pelo Gaeco, que pede a condenação de cada integrante.

Os crimes instigados são peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Durante pelo menos quatro anos há indícios de desvios de recursos federais, estaduais, municipais e de valores arrecadados em eventos. Uma das formas de desvio teria sido a emissão e pagamento de notas superfaturadas. E valores do exame do pezinho.//

Lembrando que, também em outubro, roberto vai a júri popular pela morte de Claudia Lobo. Ele responde pela morte, enquanto Dilomar Batista é réu por ocultação de cadáver e fraude processual. O júri está marcado para começar dia 9 de outubro.