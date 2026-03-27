Maior rede de utilidades do interior vai abrir loja em Salto Novo espaço da Maravilhas do Lar terá mais de 900 metros quadrados

A Maravilhas do Lar, maior rede de lojas de utilidades do interior paulista, anunciou inauguração de nova loja em Salto na Av. Japão, 300 – em frente ao São Roque. Será a 58ª loja da rede, que segue em plena expansão pelo interior do estado, levando praticidade, preços acessíveis e novidades para os todos os lares.

Com mais de 900m² de área de vendas, a nova loja é totalmente climatizada, conta com estacionamento próprio e oferece aos clientes uma experiência de compra completa, com a maior variedade em itens para o lar, decoração, cozinha, limpeza, jardinagem, mesa posta, categoria pet e muito mais.

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Nova loja Maravilhas do Lar

Além de proporcionar mais comodidade aos consumidores de Salto e região, a chegada da Maravilhas do Lar trouxe também novas oportunidades de emprego e geração de renda, fortalecendo o desenvolvimento econômico local.

A festa de inauguração acontece nesta quinta (2 de abril) a partir as 8h da manhã e se estende até o sábado, com uma programação recheada de atrações para a família toda, música ao vivo, pipoca, algodão doce, escultura de balões, além de ofertas especiais.

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Sobre a Maravilhas do Lar

A Maravilhas do Lar é uma rede consolidada no segmento de utilidades para o lar, reconhecida pela ampla variedade de produtos, atendimento de qualidade e melhor preço. Com mais de 20 anos de atuação, a rede expandiu sua presença em 30 cidades do interior paulista, sempre com o objetivo de levar conforto e praticidade a todas as famílias.

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Data de Inauguração: 02/04/2026 às 8h

Local: Av. Japão, 300 - Salto (em frente ao São Roque)

Horário de Funcionamento: De segunda a sábado das 8h às 22h - Aos domingos das 9h às 20h