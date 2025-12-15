Paschoalotto anuncia 115 vagas de estágio em Bauru, Marília e Ribeirão Preto Oportunidades permitem início imediato e são voltadas a estudantes acima de 16 anos

A Paschoalotto abriu 115 vagas de estágio para jovens a partir de 16 anos nas cidades de Bauru, Marília e Ribeirão Preto. A iniciativa amplia o acesso ao primeiro emprego formal e oferece oportunidade para estudantes que desejam iniciar a trajetória profissional em um ambiente estruturado.

Segundo a empresa, os candidatos podem agendar a entrevista de forma online, enviando mensagem para o WhatsApp (14) 3201-5642, canal que também está disponível para dúvidas e envio de currículos.

As vagas permitem início imediato e são voltadas a estudantes que buscam desenvolver habilidades profissionais com acompanhamento contínuo da equipe. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e estar matriculado no ensino regular.

De acordo com a empresa, os estagiários recebem bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-alimentação, vale-transporte sem desconto, além do Clube de Vantagens, que oferece benefícios exclusivos e acesso a descontos em diversos estabelecimentos parceiros. O pacote inclui ainda TotalPass, plataforma de qualidade de vida com opções de academias e atividades físicas com valores muito reduzidos. Star Bem Terapia para Paschoalovers a partir de 16 anos, consulta com nutricionista uma vez por mês, Sesc com acesso gratuito a lazer, cultura e esporte, day off no dia do aniversário e plano de carreira.

A Paschoalotto destaca que o programa de estágio funciona como porta de entrada para futuros profissionais e contribui para o desenvolvimento de jovens que buscam experiência e qualificação.