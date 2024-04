32ª edição do Festival de Curitiba traz Duelo da Amazônia

Alto contraste

Festival de Curitiba começa nesta segunda (25) com bois Garantido e Caprichoso Festival de Curitiba começa nesta segunda (25) com bois Garantido e Caprichoso (Ric)

A 32ª edição do Festival de Curitiba começa nesta segunda-feira (25), com a apresentação "Duelo da Amazônia". O auto do Boi Garantido e do Boi Caprichoso é do tradicional Festival Folclórico de Parintins (AM).

