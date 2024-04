Acusados de assassinar policial penal vão a júri popular nesta terça-feira

Alto contraste

Acusados de assassinar policial penal vão a júri popular nesta terça (19) Acusados de assassinar policial penal vão a júri popular nesta terça (19) (Ric)

O júri popular dos acusados de assassinar o policial penal Gesiel Araújo Palma será realizado nesta terça-feira (19), em Londrina, no norte do Paraná. A vítima trabalhava na Penitenciária Estadual de Londrina II (PEL II) e foi executada dentro do próprio carro, em 2016.

