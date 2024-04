Agricultores revolucionam mercado com a primeira fábrica de farofa de batata-doce no Paraná

Agricultores inauguram primeira fábrica de farofa de batata-doce no Paraná Agricultores inauguram primeira fábrica de farofa de batata-doce no Paraná (Ric)

A Cooperativa dos Produtores Familiares de Paiçandu (Coprofap) inovou ao inaugurar a primeira fábrica de farofa de batata-doce do Paraná. Com o auxílio de políticas públicas estaduais, o projeto teve o investimento de R$ 384,8 mil do programa Coopera Paraná.

