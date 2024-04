Alto contraste

A+

A-

Chuva deve atingir Cascavel e Foz do Iguaçu durante o fim de semana Chuva deve atingir Cascavel e Foz do Iguaçu durante o fim de semana (Ric)

A chuva deve chegar às cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, durante o fim de semana. A previsão do Simepar é de que as precipitações ocorram no próximo domingo (17).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Caso Daniel Corrêa: veja como será o julgamento da família Brittes, no Paraná

• Apae lamenta morte de professora baleada e morta: “Sentiremos sua falta”

• Idosa é morta a tiros dentro de casa no Paraná; ex-marido é suspeito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.