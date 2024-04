Alerta de tempestade: Paraná e Santa Catarina sob aviso laranja

Alto contraste

Alerta laranja de tempestade toma todo o Paraná e Santa Catarina até segunda (18)

Apesar do calorão que toma parte das regiões sul e sudeste do Brasil, há um alerta laranja de tempestade. Ele toma principalmente o Paraná e Santa Catarina. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) iniciou na manhã deste domingo (17) e vai até pelo menos o início da tarde de segunda-feira (18).

