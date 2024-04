Allana Brittes homenageia advogada em busca da liberdade

Alto contraste

Allana Brittes homenageia advogada: "Lutaremos pela liberdade de muitas pessoas"

Allana Brittes, condenada por três crimes no caso da morte do jogador Daniel Corrêa Freitas, ganhou liberdade na manhã desta sábado (23). A jovem deixou a Penitenciária Feminina do Paraná (PFP), em Piraquara, após o Tribunal de Justiça do Paraná deferir o pedido de habeas corpus, pedido pela advogada Caroline Vigano Mattar Assad.

