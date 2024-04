Allana Brittes segue presa condenada por três crimes no Caso Daniel

Alto contraste

A desembargadora substituta, Elizabeth de Fátima Nogueira, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), negou o pedido de Habeas corpus pedido pela defesa de Allana Brittes. A jovem, condenada pelos crimes de fraude processual, coação no curso do processo e corrupção de menores, no caso da morte do jogador Daniel Corrêa Freitas, segue presa na 1ª Delegacia regional de Polícia em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

