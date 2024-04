Amigos e familiares homenageiam homem morto pela esposa

Alto contraste

Homem morto pela esposa recebe homenagem de amigos; pai deixa três filhos

Amigos e familiares de Rodrigo Sabadin de Lara utilizaram as redes sociais para homenagear o homem morto pela esposa, nesta quarta-feira (3). A vítima foi agredida com golpes de martelo e faca, tentou fugir, mas foi encontrado morto em um matagal, próximo a casa onde morava com a família, no bairro Cachoeira, em Curitiba.

