Alto contraste

A+

A-

Ana Carolina chega a Curitiba em abril e canta Cássia Eller Ana Carolina chega a Curitiba em abril e canta Cássia Eller (Ric)

Ana Carolina estará em Curitiba no dia 19 de abril para apresentar sua nova turnê "Ana canta Cássia: Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você" no Teatro Guaíra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Nota Paraná bate recorde de participantes; próximo sorteio será no dia 8

• Keane anuncia show em Curitiba; confira datas e valores

• Ana Carolina chega a Curitiba em abril e canta Cássia Eller

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.