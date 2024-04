Anéis luminosos no Arizona intrigam moradores: Óvnis ou Anjos?

Alto contraste

A+

A-

Anéis luminosos no céu intrigam moradores: “Óvnis ou Anjos?” Anéis luminosos no céu intrigam moradores: “Óvnis ou Anjos?” (Ric)

Moradores de Phoenix, cidade do estado do Arizona (EUA) registraram "Anéis luminosos", chamados de objetos voadores não identificados (Óvnis). As imagens foram divulgadas neste domingo (24), no grupo UFO Sightings Footage, onde as pessoas compartilham imagens e vídeos de óvnis por todo o mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Anderson do Molejo é internado em estado grave e preocupa fãs

• Anéis luminosos no céu intrigam moradores: “Óvnis ou Anjos?”

• Paraná contraria tendência e se torna credor após anos de dívidas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.