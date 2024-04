Aposta de Foz do Iguaçu ganha R$ 356 mil na Mega-Sena

Alto contraste

Mega-Sena: sortudo do Paraná acerta cinco números e ganha R$ 356 mil na loteria

Uma aposta de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, acertou cinco números da Mega-Sena sorteada neste sábado (16) e ganhou um prêmio de R$ 356.094,06. A aposta foi simples, com 11 números apostados ao todo, e o sortudo levou o valor sozinho. O jogo foi realizado na Itaipu Loteriais, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

