Assalto na BR-373: Passageiros de ônibus são feitos reféns

Cerca de 30 passageiros de um ônibus foram feitos reféns durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (4), na BR-373, entre Guarapuava e Imbituva, na região Central do Paraná. O caso foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a equipe, a PRF acompanha as vítimas na delegacia de Polícia Civil de Ponta Grossa e aguarda confecção do Boletim de Ocorrência.

