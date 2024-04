Alto contraste

Athletico goleia o Sportivo Ameliano fora de casa na estreia da Sul-Americana

O Athletico estreou na Copa Sul-Americana com o pé direito. O Furacão venceu o Sportivo Ameliano por 4 a 1 na noite desta terça-feira (2), no Estádio Nueva Olla, no Paraguai.

