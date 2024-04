Athletico em busca do tri: estreia na Sul-Americana contra o Sportivo Ameliano

Alto contraste

A+

A-

Busca pelo tri: Athletico estreia na Sul-Americana contra o Sportivo Ameliano; escalações Busca pelo tri: Athletico estreia na Sul-Americana contra o Sportivo Ameliano; escalações (Ric)

É dia de estreia do Athletico na Copa Sul-Americana de 2024. O Furacão enfrenta o Sportivo Ameliano, do Paraguai, às 21h30 desta terça-feira (2), no Estádio Nueva Olla, em Assunção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Busca pelo tri: Athletico estreia na Sul-Americana contra o Sportivo Ameliano; escalações

• Jogos de hoje (02/04/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Vacina da gripe é esgotada de postos de saúde de Londrina

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.