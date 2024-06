Ric |Do R7

Athletico faz história com Bento na Copa América Oitenta e dois anos. É o tempo de diferença do primeiro ao segundo goleiro do Athletico a defender a Seleção brasileira em uma Copa...

Com Bento, Athletico volta a ter goleiro na Copa América desde Caju

Oitenta e dois anos. É o tempo de diferença do primeiro ao segundo goleiro do Athletico a defender a Seleção brasileira em uma Copa América. Caju, em 1942, fez parte da campanha brasileira de terceira posição. E Bento, em 2024, tende a jogar com Dorival Jr.

