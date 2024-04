Alto contraste

Atiradores invadem casa e matam casal na Grande Curitiba; filho seria o alvo Atiradores invadem casa e matam casal na Grande Curitiba; filho seria o alvo (Ric)

Um casal foi assassinado na noite deste domingo (24), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas estavam em uma residência na Rua Seriema, no bairro Gralha Azul, quando uma motocicleta com dois indivíduos se aproximou. Os ocupantes da moto teriam perguntado pelo filho do casal, como eles não repassaram informações acabaram sendo alvo dos atiradores.

