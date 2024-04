Alto contraste

A+

A-

“A última coisa que me disse”: avó de menino atropelado no PR detalha acidente “A última coisa que me disse”: avó de menino atropelado no PR detalha acidente (Ric)

A avó do pequeno Ayron Felipe de Oliveira de Barbosa, de quatro anos, deu detalhes do momento em que o menino foi atropelado por um carro em Arapongas, norte do Paraná, na noite do último sábado (30).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Vacina da gripe é esgotada de postos de saúde de Londrina

• Poluição do Rio Miringuava causa morte de peixes em São José dos Pinhais

• Eliana deixa SBT: “de forma mútua e amigável”, diz emissora

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.