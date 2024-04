Bombeiro relata cena chocante ao chegar em mercado após desabamento

Alto contraste

A+

A-

Bombeiro relata cena ao chegar em mercado após desabamento: “Cenário desastroso” Bombeiro relata cena ao chegar em mercado após desabamento: “Cenário desastroso” (Ric)

O major Frazatto, do Corpo de Bombeiros, conversou com a equipe da RICtv neste sábado (23), logo após as buscas por vítimas no mercado em Pontal do Paraná serem finalizadas. O chefe da operação relatou que a equipe foi acionada por volta das 19h10 e só parou os trabalhos nesta manhã.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Bombeiro relata cena ao chegar em mercado após desabamento: “Cenário desastroso”

• Resultado do Dia de Sorte 891 hoje (23/03/2024); prêmio R$ 300 mil

• Resultado da Timemania 2070 hoje (23/03/2024); prêmio R$ 22,5 milhões

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.