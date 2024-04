Bombeiros com cães farejadores chegam ao litoral para auxiliar na busca por vítimas

Alto contraste

Equipes do Grupamento de Operações de Salvamento Terrestre (Gost), do Corpo de Bombeiros, chegaram ao Litoral do Paraná, no fim da noite desta sexta-feira (22). Eles trouxeram cães farejadores, que vão auxiliar na busca por vítimas que podem estar debaixo dos escombros. Estas pessoas foram atingidas pela queda de cinco caixas d´água, que cederam do teto de um supermercado, inaugurado nesta sexta-feira.

