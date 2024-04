Caixa d´água de mercado desaba no PR e deixa vítimas em inauguração

Alto contraste

A+

A-

Caixa d´água de mercado no PR desaba no dia da inauguração e faz múltiplas vítimas Caixa d´água de mercado no PR desaba no dia da inauguração e faz múltiplas vítimas (Ric)

No dia da sua inauguração, o teto de um supermercado no Litoral do Paraná cedeu e a caixa d´água caiu sobre diversos clientes, na noite desta sexta-feira (22). Informações iniciais dão conta que há pessoas feridas. Há ainda a informação, não confirmada, de que já há uma mulher morta no local. O Corpo de Bombeiros ainda está fazendo os atendimentos iniciais e deve passar informações oficiais em breve.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Caixa d´água de mercado no PR desaba no dia da inauguração e faz múltiplas vítimas

• #Mãe recebe mensagem #anônima e faz #apelo para saber se o filho está vivo ou morto

• Copel esclarece, funcionários nunca entram no apartamento apenas na área externa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.