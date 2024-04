Calor intenso: Sensação térmica atinge os 48°C no Paraná

Sensação térmica atinge os 48°C no Paraná

Cidades do Paraná registraram sensação térmica próxima aos 50ºC na última quinta-feira (14), de acordo com dados fornecidos pelo Sistema Meteorológico do Paraná – Simepar.

