Calorão no Paraná: temperaturas altas e alerta de temporais

A onda de calor que atinge o Paraná mantém as temperaturas altas em todas as regiões do estado nesta sexta-feira (15). Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, apesar do calorão, há previsão de chuva para algumas cidades na tarde desta sexta.

