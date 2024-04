Caminhão carregado com cerveja tomba e interdita BR-376 no Paraná

Um caminhão carregado com cerveja tombou no km 307 da BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na tarde de domingo (17). O motorista perdeu o controle do veículo, tombando logo em seguida.

