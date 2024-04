Chocante: Mulher é encontrada morta carbonizada após encher galão de gasolina

Alto contraste

Mulher encheu galão de gasolina antes de ser encontrada morta, diz testemunha

Funcionários do posto de combustíveis em que a técnica de enfermagem Fernanda de Lima passou para abastecer o carro, antes de ser encontrada morta carbonizada, conversaram com a equipe da RICtv. Segundo a reportagem, eles relataram que Fernanda teria enchido um galão de plástico com gasolina no estabelecimento, localizado em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

