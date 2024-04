Chocante: Suspeito de matar mãe e filha foge de táxi para São Paulo

Alto contraste

Suspeito de matar mãe e filha pegou táxi para fugir a São Paulo Suspeito de matar mãe e filha pegou táxi para fugir a São Paulo (Ric)

O suspeito de assassinar mãe e filha em Bandeirantes, no Norte do Paraná, pode ter fugido para São Paulo. A informação veio de um taxista que, antes de saber do crime, levou o passageiro de táxi até a rodoviária de uma cidade vizinha.

