Chuva intensa causa alagamento em bairro de Londrina

Uma chuva de 42 mm e ventos de até 62 km/h atingiram Londrina, no norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira (21). As informações são do sistema meteorológico do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Pelo menos um bairro ficou alagado.

