Chuva intensa provoca estragos em Londrina neste domingo (17) Chuva intensa provoca estragos em Londrina neste domingo (17) (Ric)

O calor excessivo se transformou em chuva intensa em Londrina, no norte do Paraná, neste domingo (17). Alagamentos, carros submersos nas ruas, queda de árvores, acidente e até desabamento de muro foram alguns dos estragos no município.

